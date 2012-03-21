50 текстов на женскую тематику

$250
КопирайтингЗавершен11 заявок225 просмотров
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Нужен человек для постаянного сотрудничества для выполнения рерайта под ключи, предпочтение отдается женскому полу. 1к текста 1 доллар. Написанные тексты требуется публиковать, за 50 опубликованных статей 10 долларов.

12 лет назад
nc2009
Петр 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранные исполнители
GulSha
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
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tvarunka
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
2 дня
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