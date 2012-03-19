Нужно сделать качественное описание велосипедов, вело-аксессуаров и одежды, человек должен разбираться в технических моментах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать рерайт. Материал есть. Работа небольшая.
Необходимы знания БК.
Если Вы не знаете что такое Ф2(+1), то процесс выполнения задания будет затруднительным для Вас.
Вопросы пишем строго в проект.
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