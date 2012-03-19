Требуется контент для сайта

КопирайтингЗакрыт12 заявок276 просмотров
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Тематика сайта - автоаксессуары: радар-детекторы, магнитолы, видеорегистраторы и т.п. Заказчик дает только название конкретной модели. Нужно найти фото и описание, отрерайтить описание (300-500 символов, уникальность 80%). Всего будет около 500 позиций, по 15 рублей за каждую. На первый месяц нужно 40 позиций. Если сработаемся, продолжим сотрудничество.

12 лет назад
Heelloo
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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