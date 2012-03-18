Продающий текст на сайт-одностр. (платный семинар)

КопирайтингЗакрыт2 заявки230 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать продающий текст на сайт-одностраничник а также для группы вконтакте (вконтакте как такового текста не много должно быть имхо) на которых будет предлагаться посетить платный оффлайн семинар в Казани.

Тема семинара: "экономия на покупках товара заграницей, а также заработок на их перепродаже".

семинар будет платный

тэги:

-экономия на покупках за счет покупки товаров из США, Китая и Европы

-заработок на перепродаже товаров из США и Китая

-возможность покупать эксклюзивные вещи и предметы коллекционирования

-доступ к огромному ассортименту товара

-eBay

-товары из китая

Обязательно должен быть хороший опыт в подобной работе.

Цель: за 2 недели записать на семинар 100 человек, не дешевле 1500р!

Буду рад, если сможете предложить комплексное решение: дизайн сайта, наполнение сайта, дизайн группы (события) вконтакте, наполнение группы (события) вконтакте, текст объявлений Яндекс.директ, текст и картинки объявлений вконтакте

Прежде чем подавать заявку, убедитесь в том, что...

-сможете взяться за проект немедленно и эта возможность будет сохраняться еще 3 дня.

-у вас нет других отвлекающих проектов, т.к. мой проект должен быть в приоритете. Не будем портить друг другу рейтинг и нервы.

Если вы:

В настоящее время свободны... Уверены, что справитесь.... И у вас не(!) много работы...

Оставляйте заявку!

Отчетность о проделанной работе-каждый день!

Должна быть возможность держать связь голосом по скайпу и телефону.

В заявке указывайте ЦЕНУ(!) и СРОКИ(!), иначе Вас нельзя будет выбрать.

поехали...:)

12 лет назад
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
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