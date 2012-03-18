Продающий текст на сайт-одностр. (платный семинар)

- Новинки Орифлейм. - Духи Орифлейм. - Продукция Орифлейм. Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать продающий текст на сайт-одностраничник а также для группы вконтакте (вконтакте как такового текста не много должно быть имхо) на которых будет предлагаться посетить платный оффлайн семинар в Казани.
Тема семинара: "экономия на покупках товара заграницей, а также заработок на их перепродаже".
семинар будет платный
тэги:
-экономия на покупках за счет покупки товаров из США, Китая и Европы
-заработок на перепродаже товаров из США и Китая
-возможность покупать эксклюзивные вещи и предметы коллекционирования
-доступ к огромному ассортименту товара
-eBay
-товары из китая
Обязательно должен быть хороший опыт в подобной работе.
Цель: за 2 недели записать на семинар 100 человек, не дешевле 1500р!
Буду рад, если сможете предложить комплексное решение: дизайн сайта, наполнение сайта, дизайн группы (события) вконтакте, наполнение группы (события) вконтакте, текст объявлений Яндекс.директ, текст и картинки объявлений вконтакте
Прежде чем подавать заявку, убедитесь в том, что...
-сможете взяться за проект немедленно и эта возможность будет сохраняться еще 3 дня.
-у вас нет других отвлекающих проектов, т.к. мой проект должен быть в приоритете. Не будем портить друг другу рейтинг и нервы.
Если вы:
В настоящее время свободны... Уверены, что справитесь.... И у вас не(!) много работы...
Оставляйте заявку!
Отчетность о проделанной работе-каждый день!
Должна быть возможность держать связь голосом по скайпу и телефону.
В заявке указывайте ЦЕНУ(!) и СРОКИ(!), иначе Вас нельзя будет выбрать.
поехали...:)
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