Название для уличного обогревателя

$50
КопирайтингЗавершен51 заявка939 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Нужно придумать название для уличного обогревателя.

Оборудование работает на Газе, предназначенно для открытых веранд, беседок, террас.

Принцип работы - живое пламя внутри стеклянной колбы - излучение инфракрасных волн.

Требования:

Название должно ассоциироваться с огнем, пламенем, теплом.

Написание: латиница/кирилица не более 8 символов

Названия типа: дракон,огненный, фало, факел, прометей, жарптица, фламинго, вулкан, агно, горило, ярило, сварог НЕ принимаются!

Возможные варианты для рассмотрения понятие огня на каком либо языке (в том числе древние), которое бы легко воспринималось на русский слух.

12 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
SvetaKorobkova
Светлана 
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
#1
Очень доволен работой! Был предложен единственный вариант с комментариями и обоснованием! В точку!
Спасибо Ивану за интересный конкурс, очень рада сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
SvetaKorobkova
Светлана 
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Юридические статьи

    $50

    Необходимо писать уникальные статьи на юридические темы. Основное направление: Регистрация ООО или ИП. Для сайта yarist.ru Как видно из навигации я уже создал в описании темы Регистрация ИП примерные название тем: Плюсы и минусы ИП, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Требуется наполнение кулинарного сайта

    Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется наполнять сайт, используя рерайт либо перевод с английского на русский. Пишите цены (просьба не писать мне в личку, сам выберу исполнителя). Спасибо. С уважением, Александр.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 300 000+ рерайта

    $250

    Нужен рерайт (минимум 80% уникальность). Тематика - спорт, азартные игры. Возможно сотрудничество на постоянной основе Работа должна быть сделана быстро. Медленные люди не интересуют.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Роботы

    Для сайта, продающего роботы пылесосы, необходимо написать сео-оптимизированную статью о роботах вообще и о роботах пылесосах в частности.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт новостей интернет-тематики

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен рерайт новостей на тем: партнерские программы, seo, оптимизация под поисковики. Нужно 10 статей. Каждая новость около 1000 символов. В заявках указывайте срок и стоимость.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно написать статьи для сайта

    Уважаемые умельцы собирать слова в текста, необходимо ПРИДУМАТЬ темы для сайта (дабы расширить контент) и написать про них небольшие статьи. Вот сайт: www.kraskurs.ru - предлагайте темы на которые вы легко напишите интересные, читаемые статьи, выберу несколько ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад