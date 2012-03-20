Приватно для Karver

Очередное прекрасное сотрудничество, в процессе которого Алексей зарекомендовал себя не только как ответственный заказчик, но и как культурный и приятный в общении человек. Сам с удовольствием продолжу работать над его проектами и, конечно же, рекомендую к сотрудничеству.