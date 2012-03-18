Материалы для сайта

$50
КопирайтингЗакрыт20 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужен человек, который на постоянной основе будет писать на сайт syndyk.by

Прошу указывать цену за 1000 символов без пробелов, количество символов, которые можете писать в день.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: ссылку на портфолио, чтобы редактор мог посмотреть ваши тексты.

12 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо писать 1-2 статьи в неделю и размещать

    Необходимо писать 2 статьи в неделю и размещать на сайте. Тематика - инкубация яиц. Возможен рерайт с найденных вами источников - книги, журналы. Статьи около 1000-1500 знаков. Язык - русский. Указывайте цену за месяц. Работа постоянная на длительный срок.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт статьи для сайта

    $50

    Обзорная статья про услуги по перетяжке автосалонов, 5000 знаков, копирайт статья должна содержать следующие запросы: "Перетяжка салона"- 15 вхождений http://avto-royal.ru/home.html начало статьи тут взять за статью 200 рублей статья должна иметь уникальность не менее 95% согласно программе антиплагиат http://www.etxt.ru/antiplagiat/

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статьи

    Нужно написать статью на тему курьер, доставка, курьерская доставка. Уникальность текста 95%-100%.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание продающего текста для сайта МММ-2011

    $500

    Есть сайт 2mmm.ru тексты и прочее на нем не прорабатывались специалистами вообще основной сайт по нашей тематике sergey-mavrodi.com информацию можно и нужно черпать в том числе оттуда Нужно! 1.1. Чтобы тексты проработал психолог и рекламщик, что-то убрать, что-то добавить, что-то ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Глубокий рерайт текста

    Требуется глубокий и качественный рерайт текста из приложения. Оплата 3 у.е. за текст на ваш Z-кошелек или счет в системе weblancer после выполнения задания. Объем полученного текста должнен быть не менее исходного. Работу нужно сдать до 10–00 МСК ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны статьи для сайта

    Доброго дня. Для нового сайта belladress.ru нужны статьи. Есть бренды одежды asv(http://asv-tm.com/), limage(http://www.limage-tm.com/), devur(http://devur.by/), femme(http://femme.by/), o'jen(http://www.ojen.by). Нужны для каждого бренда (5 штук) отдельные статьи, до двух тысяч символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Комментарии на английском медицинской тематики

    Ищу человека, разбирающегося в медицине со знанием английского языка. Нужно писать комментарии на моем мед. сайте. Это отзывы, критика, неточности а также "дискуссия". Объем 5-6 комментов в день по 150-300 символов. Предлагайте сразу свою цену в этой ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание материалов

    $50

    Добрый день. Нужен человек, который будет писать на тему архитектуры, дизайна, проектирования и строительства. Чтобы выбрать я хочу посмотреть на ваши работы, написанные на аналогичные темы. Также указывайте стоимость работ.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание серии продающих писем

    Нужно написать серию продающих писем для интернет-магазина. Рассматриваются только кандидатуры с опытом, которые могут предоставить результаты работы.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад