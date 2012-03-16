Комментарии на английском медицинской тематики

Ищу человека, разбирающегося в медицине со знанием английского языка. Нужно писать комментарии на моем мед. сайте.

Это отзывы, критика, неточности а также "дискуссия". Объем 5-6 комментов в день по 150-300 символов.

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