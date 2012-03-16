Нужны 10 отзывов на яндекс маркете

$250
КопирайтингЗакрыт5 заявок172 просмотра
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Нужно написать 10-15 отзывов на яндекс маркете на кондиционеры. Пишите свою цену.

12 лет назад
serjilio
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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