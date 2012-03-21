20 Seo-статей. Приватно для Lettre

$100
КопирайтингЗавершен3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать 20 сео статей по теме грузоперевозок.

Ключевые слова предоставлю. Оплата по факту на рублевый вебмани.

12 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$75
6 дней
Как всегда все супер! Классная быстрая и качественная работа. Отличные статьи. Только положительные эмоции от работы с Натальей. Спасибо.
Это — один из самых ответственных знакомых мне заказчиков, с которым приятно сотрудничать снова и снова. В этот раз, как всегда, все отлично, и к этому просто нечего добавить.
  • Похожие заказы

  • Написание обзоров к бытовой технике, аппаратуре

    $50

    Доброго времени суток! Набирает обороты перспективный проект, который предполагает участие копирайтеров разного уровня. К участию привлекаются пока все желающие. Работа интересная и перспективная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Придумать название жилого комплекса

    $50

    Характеристика: 1. качественный 2. крупный (400 квартир, 3 га) 3. лучший по цене 4. бизнес класс (керамогранит, паркинг, детский сад, футбольное поле и т.д.) 5. рядом озеро сайран 6. в оживленном районе по толе би 7. красивый 8. продуманный до мелочей возможны любые варианты: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт статьи строительной тематики

    Нужно сделать рерайт статьи в четком соответствии с ТЗ. На данный момент статьи с сайта были растасканы партнерами, поэтому нужно сделать их абсолютно уникальными, не просто перестановка слов и замена синонимами, а качественный рерайт (т.е. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты по парфюмерии

    $50

    Нужно написать 10 описаний по парфюмерии. Подробное ТЗ во вложении. Цена — 90 WMR за текст, т.е. все задание 900 WMR. Срок — 2 дня. Руководителей команд прошу не беспокоить. Общаться буду только с теми, кто ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо сделать рерайт текстов более 50 т. сим.

    $100

    Необходим грамотный рерайт текстов различной тематики. Объем более 50 тыс. сим. Стоимость 2$/1 тыс. сим. Срок 7 дней. Обязательно умение писать SEO тексты и при этом они должны остаться читаемо привлекательными.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сделать рерайт 7 статей

    Суть работы. Необходимо написать 7 статей на спортивную тематику, исходники предоставляю. Готовый материал должен быть уникальным и самое главное легко приятно читаться! Ищу грамотного специалиста, заявления вроде "я за день справлюсь с 30.000 символов" поверьте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Короткие описание к материалам сайта

    На первом сайте холодильного оборудования есть четыре категории с файлами (книги, документация, рефераты, программы), нужно со второго сайта (ссылку предоставлю) скачать по 10 файлов для каждой категории, составить для них небольшое описание (что они из ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание и переработка статей медицинского сайта.

    Общая постановка задачи. 1.Области медицины - стоматология, гинекология, урология. 2.Написание новых статей по мед. услугам. Статья должна раскрывать суть услуги, удерживать внимание пациента, аккуратно и спокойно побуждать к действию. 3.Переработка существующих статей с целью уникализации контента. Требования к исполнителю. Опыт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад