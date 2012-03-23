Написание и переработка статей медицинского сайта.

Доброго времени суток. Необходимо написать n-ное (пока штук 10, потом, возможно, больше) количество текстов под ключи (вхождение от 4-х в ядре) на медицинскую тематику. Приветствуется опыт подобной работы или мед. образование, а также примеры в портфолио. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общая постановка задачи.
1.Области медицины - стоматология, гинекология, урология.
2.Написание новых статей по мед. услугам.
Статья должна раскрывать суть услуги, удерживать внимание пациента, аккуратно и спокойно побуждать к действию.
3.Переработка существующих статей с целью уникализации контента.
Требования к исполнителю.
Опыт работы с медицинскими сайтами.
Желательно журналистское и/или медицинское образование.
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