Написание и переработка статей медицинского сайта.

КопирайтингЗавершен17 заявок276 просмотров
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Общая постановка задачи.

1.Области медицины - стоматология, гинекология, урология.

2.Написание новых статей по мед. услугам.

Статья должна раскрывать суть услуги, удерживать внимание пациента, аккуратно и спокойно побуждать к действию.

3.Переработка существующих статей с целью уникализации контента.

Требования к исполнителю.

Опыт работы с медицинскими сайтами.

Желательно журналистское и/или медицинское образование.

12 лет назад
Pit246
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$19
1 день
Спасибо Марина, статьи действительно получились очень профессиональными, вы сразу поняли суть задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Только приятные впечатления от сотрудничества!
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