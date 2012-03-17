Продающий текст

КопирайтингЗавершен15 заявок301 просмотр
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Необходим "продающий" текст для главной страницы сайта веб студии.

Необходимо раскрытие понятий что такое сайт, зачем он нужен, в чём плюсы и почему именно у нас необходимо заказать сайт.

Объем около 2000 символов. Рерайт не нужен! Повторять слово "сайт" по 100 раз не надо.

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12 лет назад
WebAir
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
goeliv
Елена 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Хороший копирайтер. Это было видно даже по переписке с самых первых сообщений :) Человек с доброй душой, как мне кажется. Очень ответственно подошла к делу. Предоставила черновой вариант и без проблем согласилась на дополнительные поправки. Абсолютно никаких претензий не имею. Впечатления только положительные. Всем советую заказывать у Елены! :)
С Надеждой было комфортно работать. Задание поставлено четко, знает, каков должен быть конечный результат, оплата моментальная. На связи всегда, легко согласовывать рабочие моменты. Рекомендую работать с Надеждой - она порядочный заказчик и приятный в общении человек.