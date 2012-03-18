Наполнение турист. сайта контентом (6-8 статей)

Написать корпоративный текст для буклета Нефтеперерабатывающей компании, разделы: история, о компании, преимущества, развитие отрасли в целом, достижения, платы на будущие общий объем 20 000 знаков сроки 5 дней
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Нужно написать несколько статей о примечательных местах в Австрии (парки леса замки и тд и тп...) + несколько несложных статей. Объем работы примерно в 12 000 знаков
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