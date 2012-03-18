Наполнение турист. сайта контентом (6-8 статей)

$48
КопирайтингЗавершен32 заявки351 просмотр
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Нужно написать несколько статей о примечательных местах в Австрии (парки леса замки и тд и тп...) + несколько несложных статей. Объем работы примерно в 12 000 знаков

12 лет назад
jokeyy
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
Выбранные исполнители
Tala_Gal
Тала 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Сроки были сжатые, но Наташа успела. Без лишних вопросов работа была выполнена без замечаний.
Замечательный заказчик: четкое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Однозначно, рекомендую сотрудничать с Николаем.
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$36
3 дня
Объем был не маленький и сроки всего 3 дня, но успела. Очень пунктуальный и понятливый копирайтер. Работа точно в оговоренный срок и без лишних вопросов.
Плодотворно поработали с Николаем. Он предоставил четкие и понятные требования к текстам, обрисовал план работы. Быстрая проверка, достойная оплата! Хороший заказчик.
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