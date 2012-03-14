Копирайтинг по тематике "Азартные игры"

Нужен рерайтер на большой объем работы. Выполняесть поэтапно, по плану. Оплата обговаривается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества.
Задача: Написание оптимизированных текстов (по ТЗ) по тематике "Азартные игры"
Требование: стабильное выполнения заказов, написание около 10 000 знаков в сутки.
Оплата: 3$ за 1000 знаков.
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