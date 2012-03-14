Статьи о выпечке

Итак, за полтора месяца, прошедших с момента публикации первого объявления отобранная группа товарищей себя успешно исписала, поэтому объявляется новый набор добровольцев для выполнения ответственного и неплохо оплачиваемого задания:)

Начинаем второй этап наполнения. Требуется куча статей (около 100 штук) на следующие темы:

1) пицца

2) оладьи

3) блины

4) шарлотка

5) вафли

6) кексы

7) хлеб

8) мука

9) ингредиенты для выпечки

10) хлебопечки

Каждому соискателю будут выданы 2-3 темы из 10. Требуется читабельный и уникальный (95 % по Etxt) рерайт. График работы — 1 статья в день. График оплаты — 2 раза в месяц. ТОЛЬКО Яндекс.деньги. Кому интересно — пишем на почту — starlighterwork (собака) gmail.com, на сайте тут не бываю!!!