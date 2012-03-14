Статьи о выпечке

Рерайт текста с учетом ключевых слов. Объем ~ 16к
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, за полтора месяца, прошедших с момента публикации первого объявления отобранная группа товарищей себя успешно исписала, поэтому объявляется новый набор добровольцев для выполнения ответственного и неплохо оплачиваемого задания:)
Начинаем второй этап наполнения. Требуется куча статей (около 100 штук) на следующие темы:
1) пицца
2) оладьи
3) блины
4) шарлотка
5) вафли
6) кексы
7) хлеб
8) мука
9) ингредиенты для выпечки
10) хлебопечки
Каждому соискателю будут выданы 2-3 темы из 10. Требуется читабельный и уникальный (95 % по Etxt) рерайт. График работы — 1 статья в день. График оплаты — 2 раза в месяц. ТОЛЬКО Яндекс.деньги. Кому интересно — пишем на почту — starlighterwork (собака) gmail.com, на сайте тут не бываю!!!
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