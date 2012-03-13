64K рерайт

Подготовить несколько текстов, чтобы когда сайт будет готов, сразу их залить. Три абзаца текста на главной странице. Также полноценный текст на внутренней странице "о нас". Несколько статей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать рерайт.
Тематика: услуги электриков (монтаж, починка электропроводки, работа с электроприборами и т.п.).
Интересует цена за весь объем и портфолио.
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