Разместить статью в Википедии

Задания на обработку исходных текстов и инструкция по их выполнению находятся на сайте http://rubl-v-minutu.narod2.ru/zadaniya/. Проверка и оплата выполненных заданий - в течение 24 часов с момента выполнения. e-mail: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупной компании требуется журналист\лингвист\копирайтер\пользователь имеющий опыт работы в Википедии.
Требуется переработать статьи таким образом,чтоб они прошли модерацию в Википедии и разместить их там. Оплату готовы обсуждать.
Оплата только после модерации статей.
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