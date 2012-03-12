Написать обзоры программ для бизнес-сайта

Требуется написать обзоры программ и пакетов программ для сайта бизнес-софта, обзоры должны быть вполне литературными, а не «сухими». Каждый обзор должен описывать возможности программы для офиса или для ведения бизнеса, т.е. должен быть деловой уклон.

Размер каждого обзора примерно 2-3 тыс. знаков без пробелов (можно и 3-4 тыс., если требуется).

Обзоры должны быть уникальными и написаны с нуля, а не сделаны из других обзоров.

Каждый обзор нужно сохранить в виде файла Word в отдельную папку, к обзору приложить не менее 5 скриншотов данной программы, скриншоты можно находить и в интернете, либо снимать самому, главное, чтобы они были размером не менее 800х600 пикселей (можно и крупнее), хорошего качества и не содержали никаких логотипов сайтов.

Вот список программ, для которых нужно сделать обзоры:

Office (обзор всего пакета)

Excell (обзор отдельной программы пакета)

PowerPoint (обзор отдельной программы пакета)

Outlook (обзор отдельной программы пакета)

Publisher (обзор отдельной программы пакета)

Access (обзор отдельной программы пакета)

Word (обзор отдельной программы пакета)

Конвертер Офис 2003-2007

Adobe Acrobat Reader

Консультант Плюс

Foxit Reader

Налогоплательщик ЮЛ

OpenOffice (обзор всего пакета)

ABBYY PDF Transformer

FastReport

PDF to Word

Webmoney Keeper

И немного переводчиков и словарей (они бывают очень нужны бизнесмену):

МультиЛекс

TranslateIt!

Сократ

Англо - русский словарь

ABBYY Lingvo x5 PRO

Для пакетов программ (Office, OpenOffice…) описываете состав и возможности всего пакета, а скриншоты можно использовать от разных программ пакета.

Обзоры не должны быть привязаны к какой-то конкретной версии программы или пакета, например, excell 2003 или 2007, обзор должен просто рассказывать о программе Excell.

В тексте обзора следует использовать несколько раз (в пределах разумного) название программы (основной ключ).

Выслушаю ваши предложения с ценой за тысячу знаков без пробелов, либо за всю работу здесь, а не в личке.

В предложении обязательно укажите цену и срок, иначе я не смогу вас принять.

А также нужно видеть и примеры ваших текстов, чтобы я мог оценить ваш опыт работы.