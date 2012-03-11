ТЗ для сайта, срочно

Нужны не большие УНИКАЛЬНЫЕ тексты (описание) пример тут http://gsmgid.ru/ разделы: :подарок :быстрая доставка :оплата при получении :скидки Так же интересует дальнейшее сотрудничество... Связь по скайпу, обязательно.
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Здравствуйте в приложении файл ворд, это краткое тз нашего портала, все ссылки указаны внутри файла.
Необходимо более детально расписать тз.
Страниц на 20 -30, простым понятным языком,разделия все по пунктам
Вот что необходимо учитывать:
1.нужно детально описать принцип работы всех модулей, их каких элементов состоят блоки, какие есть кнопки ссылки, что выводиться при нажатии на них, нужен полностью понятный процесс (можете даже нарисовать блок схемы)
2.Не понятно сколько ролей участвуют в процессе (администратор, модератор, пользователь, особая группа пользователей и т.д.), какие у них кабинеты, чем они отличаются, описать.
В приложенном сайте есть ссылка на наш сайт и ссылка на аналогичный сайт, наш сайт делали по примеру аналога.
Все доступы разумеется дам, в админ часть пользователя и администратора.
Если вдруг заметите какие то баги, просьба тоже в отдельный файл выписать.
Сроки — до сегодняшней ночи ! 00 по мск ! выбираю исполнителя не позже 15 30 по мск
Приветствуется опыт написания тз.
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