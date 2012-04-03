Рерайт 15 статей по 2000 знаков

КопирайтингЗавершен37 заявок380 просмотров
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Тема: создание сайтов, продвижение, контекстная реклама, поддержка сайтов, логотипы и фирменные стили.

Выделение ключевых слов.

Тексты в разделы. Источники для рерайта дам.

Нужна цена и портфель почитать

12 лет назад
n-b
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
5 дней
Даже на сухие темы статьи получились интересными и яркими. Большой объем работы был сделан в короткий срок. Ольга всегда на связи и очень приятна в общении. Рекомендую!
Только положительные впечатления от сотрудничества! Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, никаких проблем с оплатой. Спасибо!
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