Рерайт. 8 статей на аквариумную тему

Отличный работодатель, который адекватно и просто объясняет то, чего хочет от исполнителя. И пусть даже я совершила много ошибок в ТЗ, но Дарья повела себя крайне уважительно и оплатила работу сразу по принятию. Рекомендую всем и желаю качественного фриланса! Очень приятный человек.