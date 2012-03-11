Тексты для веб-студии

требуется писать определенное количество статей в неделю на тематику seo-новости, новости интернета и крупных интернет компаний. объем статей 1к знаков+тематическая картинка. оплата - 40р за статью. В будущем возможна работа на постоянной основе, в том ...
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Здравствуйте! Требуются тексты для вебстудии, тексты на темы: создание сайтов, продвижение сайтов, дизайн сайтов, дизайн рекламы, логотипов, брендинг и т.п. Рассматриваются кандидаты с портфолио, где есть похожие проекты! Сперва Вы пишите тестовый текст на 1000 символов, потом мы смотрим и принимаем решение!
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