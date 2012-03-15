Тексты для интернет-магазина

$50
КопирайтингЗавершен28 заявок271 просмотр
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Требуются тексты для основных страниц и категорий сайта.

Тематика сайта: интернет магазин футболок.

Все тексты должны быть уникальными (будут проверяться)

Просьба указывать цену на 1000 знаков

12 лет назад
Binimax
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад
$30
6 дней
Владислав очень ответственно подходит к работе, выполняет все точно в сроки и на высшем уровне. Думаю будем и дальше продолжать с ним сотрудничество.
Клиентов было и есть у меня много. Один из самых "легких" в работе. Четкая задача, оплата в нужное, ответы на вопросы. Буду рад новым заказам. С ув., Владислав
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