Нужны уникальные, продающие тексты

Необходимо несколько статей для сайта женской тематики. Подробности при личной переписке.
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Нужны уникальные, продающие (оптимизированные) тексты. Тема заказать магазин. Просьба писать, тем у кого есть подобный опыт. Примерно 2000зн.- 1текст
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