Нужны уникальные, продающие тексты

КопирайтингЗакрыт23 заявки331 просмотр
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Нужны уникальные, продающие (оптимизированные) тексты. Тема заказать магазин. Просьба писать, тем у кого есть подобный опыт. Примерно 2000зн.- 1текст

12 лет назад
creative-orange
Олег 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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