Написание копирайта на постоянную основу

КопирайтингЗавершен53 заявки382 просмотра
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Нужен копирайтер на постоянную основу (на месяца 2-3). Тематика статьей - детские игрушки, элементы питания.

Копирайта нужно по 2-3 штуки в неделю.

Оставляйте свои сроки и цены.

12 лет назад
Ssanuch
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Все отлично. Статья отличная, как и хотел. Рекомендую всем кому нужен качественный и уникальный материал!
Спасибо за интересную работу!
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