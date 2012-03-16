Нужен текст для продающего сайта (инфопродукт)

КопирайтингЗавершен8 заявок240 просмотров
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Нужен текст для продающего сайта (инфопродукт+сопутствующие материалы).Направление-художественное (витражи,и новые технологии их изготовления).Все существующие сайты подобной тематики как правило,посвящены Decra Led и ее различным вариациям,что несомненно,уже давно устарело.Новая технология дает неограниченные возможности для достижения эффектов,невозможных при применении других,традиционных технологий (например,эффект "битого стекла",эффект "узорных витражей",эффект "структурных витражей"-с самой разнообразной структурой).Если есть опыт создания подобных проектов,буду благодарен за ссылки.

12 лет назад
lotos260
Василий 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nayturs
68 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$70
3 дня
Сотрудничеством с автором остался очень доволен!Текст написан профессионально,лаконично и по делу.Рекомендую другим заказчикам.
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