Необходимо написать 50 статей по 2000 зн. без пр. Тема - о копирайтинге. Два ключа на каждую статью, которые надо употребить по одному разу (ключи дам). Не рерайт — уникальность не менее 98%. Бюджет - ...
Если открыть страницу “Фрилансеры” в меню этого сайта, можно убедиться, что все мы расположены в списке по рейтингу в порядке убывания. А мне хотелось бы расположить по такому же рейтингу всех своих заказчиков, с которыми когда-то пришлось работать.
На первых позициях этого рейтинга были бы люди, с которыми я продолжаю поддерживать отношения, которые помогают мне вести статистику эффективности – на сколько процентов мой текст повысил посещение сайта, увеличил продажи. Они ведут свой бизнес расчетливо и деловито, как знаменитые русские купцы. Заказывая текст, они всегда точно знают, чего хотят, их технические задания – синтез необходимости и достаточности, как доказательство теоремы, а пояснения подробны и точны, как командирская карта.
Они хорошо понимают, что пытаться купить за копейки товар, который будет приносить им реальную прибыль, всё равно, что пытаться купить “Мерседес” по цене “Запорожца”. С ними приятно работать и приятно общаться, как с любым человеком, хорошо разбирающимся в своем деле. Таких заказчиков обычно чувствуешь уже с самого первого общения. Надеюсь, что и они сразу угадывают во мне хорошего профессионала. Ну, как “рыбак – рыбака”...
Продающий текст - это игра на эмоциях клиента. Смех, удивление, восторг, и даже страх – все эти эмоции в разных ситуациях могут стать побуждением к действию. В нашем случае – к покупке. Поэтому в каждом продающем тексте должна быть идея, вызывающая нужные эмоции. Именно эти идеи я и продаю, в отличие от большинства копирайтеров, продающих печатные знаки. Ведь печатные знаки не увеличивают продажи. Например, интересно рассказанная история, в которой ненавязчиво обыгрывается предмет рекламы, автоматически повышает лояльность к нему покупателей (помните имиджевые рекламные ролики серии “Всемирная история”, снятые для банка “Империал” в середине 90-х?).
К счастью, чем дальше, тем больше людей, занимающихся бизнесом в интернете, начинают понимать значение текста на сайте. Поэтому и таких заказчиков в последнее время становится всё больше.
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать 50 статей по 2000 зн. без пр. о копирайтинге. Два ключа на каждую статью, которые надо употребить по одному разу (ключи дам). Не рерайт - уникальность не менее 98%. Не забывайте указывать цену ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
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