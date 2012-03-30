Написание статей - новости seo и интернета

$20
КопирайтингЗавершен7 заявок204 просмотра
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требуется писать определенное количество статей в неделю на тематику seo-новости, новости интернета и крупных интернет компаний. объем статей 1к знаков+тематическая картинка. оплата - 40р за статью.

В будущем возможна работа на постоянной основе, в том числе и другие тематики.

Написание статей
12 лет назад
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Griboyedov
Игорь 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
2 дня
Работу выполнил качественно и в срок. Работаем с Игорем на постоянной основе, пишет хорошо и много по разным тематикам
Задания поставлены четко, оплата производится быстро. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
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