Статьи на Миралинкс

Нужен копирайтер который разбирается в СЕО. Нужно будет почитать форум и придумать 100 постов к разным темам. Посты должны быть ответами на существующие посты или посты в стену. Посты типа: Спасибо Вау! Круто +1 и прочие не нагруженные смыслом посты не ...