Статьи на Миралинкс

требуется писать определенное количество статей в неделю на тематику seo-новости, новости интернета и крупных интернет компаний. объем статей 1к знаков+тематическая картинка. оплата - 40р за статью. В будущем возможна работа на постоянной основе, в том ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи для размещения через Миралинкс.
По ~2000 знаков.
Тема - Автоматизация ресторанного бизнеса, кинотеатров, бильярдных на базе программы R-keeper.
Нужно для начала 5 статей.
45 рублей за 1000 знаков
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