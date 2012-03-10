требуется писать определенное количество статей в неделю на тематику seo-новости, новости интернета и крупных интернет компаний. объем статей 1к знаков+тематическая картинка. оплата - 40р за статью. В будущем возможна работа на постоянной основе, в том ...
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Нужны описания приборов приблизительно по 1000-1500 тысяч символов. За одно плачу 60 рублей.
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