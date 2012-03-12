требуется писать определенное количество статей в неделю на тематику seo-новости, новости интернета и крупных интернет компаний. объем статей 1к знаков+тематическая картинка. оплата - 40р за статью. В будущем возможна работа на постоянной основе, в том ...
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Нужно скопировать с википедии статьи о зубных заболеваниях:
Кариес
Пульпит
Острая зубная боль
Периодонтит
Клиновидный дефект зубов
Эрозия эмали зубов
Зубные отложения
Налет курильщика
Флюороз
Стираемость зубов
Абсцесс
Киста зуба
Подвижность зубов
Ретенированные зубы
Разрушение части зуба
Травма зуба
Аномалии прикуса
Дефекты зубных рядов
Пародонтоз
если найдете еще будет только лучше...
В каждой статье есть раздел лечение, его нужно засунуть в разные файлы.
т.е. должна быть папка заболевание и лечение, в каждой папке статьи.
Повторю нужно только скопировать статьи с энциклопедии.
Жду от вас цен и сроков.
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