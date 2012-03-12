Скопировать статьи

КопирайтингЗавершен2 заявки118 просмотров
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Нужно скопировать с википедии статьи о зубных заболеваниях:

Кариес

Пульпит

Острая зубная боль

Периодонтит

Клиновидный дефект зубов

Эрозия эмали зубов

Зубные отложения

Налет курильщика

Флюороз

Стираемость зубов

Абсцесс

Киста зуба

Подвижность зубов

Ретенированные зубы

Разрушение части зуба

Травма зуба

Аномалии прикуса

Дефекты зубных рядов

Пародонтоз

если найдете еще будет только лучше...

В каждой статье есть раздел лечение, его нужно засунуть в разные файлы.

т.е. должна быть папка заболевание и лечение, в каждой папке статьи.

Повторю нужно только скопировать статьи с энциклопедии.

Жду от вас цен и сроков.

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
cult4
Ольга 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$7
1 день
Хороший исполнитель, сделано все четко.
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