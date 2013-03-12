nataleta

Наташа nataleta

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Студенческие работы с очень высокой уникальностью!

Связь: [email protected]

Пишу статьи, рефераты, курсовые, дипломные. Темы разнообразные.

Постоянно учусь, поэтому работа с чем-то новым будет не очень сложной.

Имею диплом специалиста по менеджменту организации/администрации стационарного образования.

Подробно изучала экономику, маркетинг, гражданское и смежные виды права, психологию, философию и др.

Любимые темы:

- менеджмент;

- экономика (макро-, микро-, теория);

- география (физическая, политическая, климатическая и др.);

- маркетинг (разные виды анализа);

- торговля (теоретическая и практическая сторона);

- история (отечественная, зарубежная);

- социология;

- религиоведение, культурология;

- конфликтология;

- философия (учения разных исследователей, методики);

- психология, педагогика;

- сельское хозяйство (растительность, животноводство, с/х техника, технология);

- юридические дисциплины (хозяйственное, гражданское, финансовое, экономическое право);

- дом, быт, кухня (косметика, ел. приборы, интерьер, рецепты, рукоделие, советы по дому) и пр.

Долгое время работала в торговом предприятии, которое занималось кондитерскими изделиями и алкогольными напитками.

Эти темы близки более всего и по теории, и с практической стороны.

Пишу художественные произведения в стихах и/или прозе. Вашей малютке захотелось праздника? Могу порадовать её новой сказкой.

Работаю предпочтительно на русском и украинском языках.

Цена за работу зависит от срочности, количества и качества.

В среднем: рерайт - 1,5$ за 1к з б/п, копирайт 2,5$ за 1к з б/п.

Но рассматриваю и другие предложения.

Оплата в WMZ или по договоренности.

Ответственный и творческий подход к работе Вам обеспечен!

Рада буду поработать с Вами и вынести новый опыт совместного сотрудничества!

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Отзывы заказчиков

Boss010482
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Написание статей с ключами
Написание статей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
noys
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
$60
10 баллов
11 лет назад
Наполнение доски объявлений
Наталья профессионально подошла к задаче и выполнила все на высшем уровне. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Отличный заказчик! Работали 2 недели и я осталась довольна. Предоплата в полном объеме и всегда на связи. Приятное общение и адекватный подход. Рекомендую всем, кого интересует позитивное, результативное и качественное сотрудничество!
Ответный отзыв
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
0 баллов
12 лет назад
Дипломная по менеджменту организации
Наталья отказывается исправлять написанную работу!! Прошло уже 4 дня и еще есть 5 дней на исправления... Я понимаю что люди болеют, но такие сообщения писать клиентам недопустимо: Нет! Я не успею. Вы это уже обсудили с моим мужем (судя по переписке). Мне нельзя сейчас работать. Вы понимаете это? И поиск другого фрилансера — Ваше дело. Если будет дороже 10% от общей стоимости работы (больше 10 долл.) — платить не буду. Это Я вношу ясность сразу, чтобы если что, Вы потом имели ввиду. Переделки там все равно не так много, Вы же сами это писали. Так что уложиться в 10 долл. не должно Вам составить особого труда. Вопрос к Наталье: А почему я вообще должен искать автора, который должен переделывать ВАШУ работу?? Почему я должен тратить время и нервы на всякие выяснения и т п?? Получили деньги и теперь всё? Вы сами-то взялись бы за 10$ переделывать треть диплома??)) Советую не работать с данным автором!! Подкупила низкая цена))
Если Вы сейчас пишете, что Вас подкупила низкая цена, то почему вопросы ко мне? Где Ваша голова была? Вы получили то, за что платили, а не "супер-пупер проект года из собственных исследований в течении длительного отрезка времени", как Вы надеялись. 100 долларов Вас устроило, цена Вам показалась реальной, Вы приняли меня как исполнителя. Вы за 100 долларов что реально ожидали получить? Текст дипломной работы хороший, но не подошел "по специальности" (даже сами отредактировали проект "...Первую главу нужно переделывать под специализацию «Управление проектами»..."). А как, собственно, было написано??? Тем более после проверки первой главы (спустя неделю после сдачи) все было замечательно. Еще до проверки первой главы вся работа была мною сдана Вам в оговоренные сроки (сроки выполнения работы я указала, а в заявке видно, когда добавлялась и принималась эта заявка). С Вами с самого начала было "весело работать": То студент не отвечает Вам, то студенту преподаватель, а потом уже и Вы начали "отмалчиваться" о работе. Я ждала долго, пока мне хоть что-то сказали по работе, которую Вы назвали "МОЕЙ" (тогда я могу с ней делать все, что душе угодно?) И еще один интересный факт: Вы сейчас плачетесь, что все так плохо, Вы такие убытки понесли на мне, а Вы то сколько на мне заработали??? Работа уникальная, выполнена "своим умом", а не с интернета или тому подобное. Работа по теме, четко структурирована и т.п. Почему-то другие студенты и преподаватели оценили работу, а Вам она не подошла. Но суть даже не в том! Мы обсуждали с Вами причину, почему я не могу переделать работу, изначально. Вы были поставлены в известность, но продолжали и дальше "закидывать" меня письмами с расспросами и переспросами "а может?!", "а как так?!", "а вы что?!"... После этого мне плевать на то, как и почему работа должна быть переделана! Я дала четко понять, как обстоят дела. Мне неприятно иметь с Вами дело сейчас, как это было и в начале работы. Надеюсь, этот опыт работы просто исключение, а не правило. Но, работать с Вами - не дружить со своими нервами - это я уже испытала на себе! Кстати, а почему Вы не выложили весь диалог? Там есть что почитать....... Прошу НЕ любить и НЕ жаловать НЕадекватного заказчика - Петрова Станислава! Обходите этого заказчика стороной!
Ответный отзыв
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$33
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по геологии
Надежный, грамотный специалист. Очень надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Хороший, ответственный заказчик. Продолжаем успешно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по конфликтологии
Понравилось работать с Наташей. Грамотный автор, все сделано точно в срок с наивысшим качеством. Буду рад продолжить сотрудничество.
Хороший заказчик, адекватный, приятный в общении, четко ставит задание и требования к их выполнению. Оплата поступила через пару дней после сдачи заказа, раньше, чем оговаривалось изначально. Приятно иметь дело с хорошими заказчиками? - Рекомендую!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
11 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
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11 отзывов(-1)
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