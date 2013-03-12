Если Вы сейчас пишете, что Вас подкупила низкая цена, то почему вопросы ко мне? Где Ваша голова была? Вы получили то, за что платили, а не "супер-пупер проект года из собственных исследований в течении длительного отрезка времени", как Вы надеялись. 100 долларов Вас устроило, цена Вам показалась реальной, Вы приняли меня как исполнителя. Вы за 100 долларов что реально ожидали получить? Текст дипломной работы хороший, но не подошел "по специальности" (даже сами отредактировали проект "...Первую главу нужно переделывать под специализацию «Управление проектами»..."). А как, собственно, было написано??? Тем более после проверки первой главы (спустя неделю после сдачи) все было замечательно. Еще до проверки первой главы вся работа была мною сдана Вам в оговоренные сроки (сроки выполнения работы я указала, а в заявке видно, когда добавлялась и принималась эта заявка). С Вами с самого начала было "весело работать": То студент не отвечает Вам, то студенту преподаватель, а потом уже и Вы начали "отмалчиваться" о работе. Я ждала долго, пока мне хоть что-то сказали по работе, которую Вы назвали "МОЕЙ" (тогда я могу с ней делать все, что душе угодно?) И еще один интересный факт: Вы сейчас плачетесь, что все так плохо, Вы такие убытки понесли на мне, а Вы то сколько на мне заработали??? Работа уникальная, выполнена "своим умом", а не с интернета или тому подобное. Работа по теме, четко структурирована и т.п. Почему-то другие студенты и преподаватели оценили работу, а Вам она не подошла. Но суть даже не в том! Мы обсуждали с Вами причину, почему я не могу переделать работу, изначально. Вы были поставлены в известность, но продолжали и дальше "закидывать" меня письмами с расспросами и переспросами "а может?!", "а как так?!", "а вы что?!"... После этого мне плевать на то, как и почему работа должна быть переделана! Я дала четко понять, как обстоят дела. Мне неприятно иметь с Вами дело сейчас, как это было и в начале работы. Надеюсь, этот опыт работы просто исключение, а не правило. Но, работать с Вами - не дружить со своими нервами - это я уже испытала на себе! Кстати, а почему Вы не выложили весь диалог? Там есть что почитать....... Прошу НЕ любить и НЕ жаловать НЕадекватного заказчика - Петрова Станислава! Обходите этого заказчика стороной!