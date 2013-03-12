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Пишу статьи, рефераты, курсовые, дипломные. Темы разнообразные.
Постоянно учусь, поэтому работа с чем-то новым будет не очень сложной.
Имею диплом специалиста по менеджменту организации/администрации стационарного образования.
Подробно изучала экономику, маркетинг, гражданское и смежные виды права, психологию, философию и др.
Любимые темы:
- менеджмент;
- экономика (макро-, микро-, теория);
- география (физическая, политическая, климатическая и др.);
- маркетинг (разные виды анализа);
- торговля (теоретическая и практическая сторона);
- история (отечественная, зарубежная);
- социология;
- религиоведение, культурология;
- конфликтология;
- философия (учения разных исследователей, методики);
- психология, педагогика;
- сельское хозяйство (растительность, животноводство, с/х техника, технология);
- юридические дисциплины (хозяйственное, гражданское, финансовое, экономическое право);
- дом, быт, кухня (косметика, ел. приборы, интерьер, рецепты, рукоделие, советы по дому) и пр.
Долгое время работала в торговом предприятии, которое занималось кондитерскими изделиями и алкогольными напитками.
Эти темы близки более всего и по теории, и с практической стороны.
Пишу художественные произведения в стихах и/или прозе. Вашей малютке захотелось праздника? Могу порадовать её новой сказкой.
Работаю предпочтительно на русском и украинском языках.
Цена за работу зависит от срочности, количества и качества.
В среднем: рерайт - 1,5$ за 1к з б/п, копирайт 2,5$ за 1к з б/п.
Но рассматриваю и другие предложения.
Оплата в WMZ или по договоренности.
Ответственный и творческий подход к работе Вам обеспечен!
Рада буду поработать с Вами и вынести новый опыт совместного сотрудничества!
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