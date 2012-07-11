Необходимо написать небольшую статью в газету о необходимости проветривания жилых помещений со скрытой рекламой вентиляционных клапанов оконного фальца REGEL-air. Ссылки на статьи сброшу в приватном сообщении
Написание статей с ключами
Здравствуйте, есть необходимость в написании статей с ключами. Размер 2000 знаков. Цена 30р./1000. Общая тема статей: оказание услуг по копирайту, рерайту, написание контента. Исполнителей будет несколько, предпочтение отдам людям с наличием положительных отзывов. Оставляйте заявки тут, а также пишите в ICQ 285-015-274
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