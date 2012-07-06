Рерайт

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Завершен18 заявок383 просмотра

Нужен рерайт несложных текстов. Оплата - 1 долл. за 1000 зн.

2-4 статьи по 2000 зн. Сегодня. Возможно, выберу нескольких исполнителей.

13 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранные исполнители

frilanserIN
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$4
1 день
Спасибо за хорошую работу.
`+
Akvinikum
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Спасибо за хорошую работу.
Было очень приятно с Вами работать. Задача четкая, оплата вовремя. Спасибо.
Lady_ann
Анна 
34 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

frilanserIN
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
Akvinikum
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
Lady_ann
Анна 
34 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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