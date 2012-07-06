Необходимо написать объявы(объявы+заголовки) на сайт доски объявлений, объява должна быть эффективная и кликабельная. На какую тему пишите в личку, необходимо написать две объявы до 450 символов(Без синонимайзера).
Рерайт
Нужен рерайт несложных текстов. Оплата - 1 долл. за 1000 зн.
2-4 статьи по 2000 зн. Сегодня. Возможно, выберу нескольких исполнителей.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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