Требуется рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт37 заявок298 просмотров

Здравствуйте необходим рерайт нескольких статей, тематика — обзор социальных сетей: вконтакте и одноклассники. Тексты необходимы в разных вариантах поэтому будет выбрано несколько исполнителей.

13 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
13 лет назад
$17
2 дня

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
13 лет назад

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