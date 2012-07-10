Контент эро тематика

только ДЛЯ ОПТОВИКОВ

необходимо загрузить 900.000 символов или 3 тысячи новостей по 300 символов = 27.000 рублей.

в сайт нужно вставить только ссылку на источник видео- он сам сохранит картинку и код видео- все автоматизировано.

Вхождения ключевиков в заголовки я вышлю.

Если будет простой хотя-бы один день- оплачиваю и заменяю на другого человека.

Сроки – месяц максимум. Оплаты по запросу за залитое количество контента.

Только оптовикам на полный рабочий день без выходных.