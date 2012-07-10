Контент эро тематика

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок362 просмотра

только ДЛЯ ОПТОВИКОВ

необходимо загрузить 900.000 символов или 3 тысячи новостей по 300 символов = 27.000 рублей.

в сайт нужно вставить только ссылку на источник видео- он сам сохранит картинку и код видео- все автоматизировано.

Вхождения ключевиков в заголовки я вышлю.

Если будет простой хотя-бы один день- оплачиваю и заменяю на другого человека.

Сроки – месяц максимум. Оплаты по запросу за залитое количество контента.

Только оптовикам на полный рабочий день без выходных.

13 лет назад
vasinet2
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$830
7 дней
Работает хорошо, объемы и качество соблюдает. Рекомендую .
Отличный работодатель! Более четкого ТЗ, приятного общения и достойной оплаты не видел. Отличный и легкий по управлению сайт. Приятно работать и общаться с человеком! Спасибо! С ув. Виталий Цепенюк.

Заявки фрилансеров

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание "новостей" для интернет-магазина

    Интернет-магазин нуждается в специалисте по созданию новостей/мини-обзоров на оборудование для сайта. В новости должна содержится информация о новом товаре в каталоге интернет-магазина. Текст порядка 1500–3000 знаков. Функциональные особенности, область применения, характеристики товара ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи для сайта дайверской тематики

    Нужно сделать несколько тематических статей по 2-3 тысячи знаков для сайта дайверской тематики. Желателен опыт работы по теме, чтобы не путаться в терминологии. По скорости работы нужно выдавать не меньше одной статьи в ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти, отрерайтить, вставить статьи по недв-сти.

    $100

    Нужно найти статьи, произвести их рерайт, проверить уникальность в miratools (на аккаунте заказчика) и вставить в аккаунте в miralinks, чтобы они прошли модерацию. Тематика статей – коммерческая недвижимость. Заказчик выдает набор ключевых фраз, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнение сайта текстом

    В данный момент кризис жанра,посему нужен человек для заполнения текстом разделов сайта фотографа. Главная,о нас и т.д. Банальная грамотная речь шаблонного типа не приветствуется. Нужен креатив.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей для сайта частного мед. центра

    Требуется квалифицированный специалист для адаптации текстов медицинской тематики. Сайт мед. центра : http://www.nikamed.com Основные задачи: 1. Внедрение ключевых запросов согласно ТЗ 2. Рерайт существующих статей под "рядового" ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно 7К текста (4 статьи)

    $9

    Нужно 7к текста. Одна статья на 4к текста (обзорная статья про хостинг) 3 обзорные статьи про Онлайн игры по 1,5к знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи по теме духовные практики

    Ищем авторов статей по темам "Духовность. Эзотерика. Духовные практики". Акцент на практики, помогающие достичь Просветления, духовной свободы. Рассмотрим Ваши предложения конкретных тем. Оплата по договоренности.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей по тематике строительных материалов.

    $50

    Надо сделать осмысленный рерайт статей и любых других публикаций. Темы: Песок; Щебень; Грунт растительный; Строительный мусор; Песчано-гравийные смеси. Обьем 1-2к символов на каждую тему. Каждая тема-подраздел ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад