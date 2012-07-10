Интернет-магазин нуждается в специалисте по созданию новостей/мини-обзоров на оборудование для сайта. В новости должна содержится информация о новом товаре в каталоге интернет-магазина. Текст порядка 1500–3000 знаков. Функциональные особенности, область применения, характеристики товара ...
Контент эро тематика
только ДЛЯ ОПТОВИКОВ
необходимо загрузить 900.000 символов или 3 тысячи новостей по 300 символов = 27.000 рублей.
в сайт нужно вставить только ссылку на источник видео- он сам сохранит картинку и код видео- все автоматизировано.
Вхождения ключевиков в заголовки я вышлю.
Если будет простой хотя-бы один день- оплачиваю и заменяю на другого человека.
Сроки – месяц максимум. Оплаты по запросу за залитое количество контента.
Только оптовикам на полный рабочий день без выходных.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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