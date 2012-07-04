В данный момент кризис жанра,посему нужен человек для заполнения текстом разделов сайта фотографа. Главная,о нас и т.д. Банальная грамотная речь шаблонного типа не приветствуется. Нужен креатив.
Собрать ударный файл для продающих страниц.
Собрать ударный файл по продающим страницам на русском языке?
что это такое – здесь:
Мне нужны файлы для этих разделов:
-- Надзаголовок
-- Заголовок
-- Подзаголовок
-- Вводный абзац
-- Гарантия
-- Постскриптум (PS.)
Делаю софтину (прога для понимания сути задания: file.karelia.ru/gtn4v8/ )
Прога будет создавать продающие страницы. Нужны заготовки (шаблоны), работающие с высокой конверсией в продающем коммерческом предложении.
Где то на каждый пункт хотябы по 60 шаблонных текстов.
Шаблоны желательно "выдирать" из продающих текстов реально работающих продающих страниц.
Сделать нужно в txt формате по группам.
Время – неделя.
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