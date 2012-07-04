Собрать ударный файл для продающих страниц.

Собрать ударный файл по продающим страницам на русском языке?

что это такое – здесь:

www.businessvinternet.ru/...

Мне нужны файлы для этих разделов:

-- Надзаголовок

-- Заголовок

-- Подзаголовок

-- Вводный абзац

-- Гарантия

-- Постскриптум (PS.)

Делаю софтину (прога для понимания сути задания: file.karelia.ru/gtn4v8/ )

Прога будет создавать продающие страницы. Нужны заготовки (шаблоны), работающие с высокой конверсией в продающем коммерческом предложении.

Где то на каждый пункт хотябы по 60 шаблонных текстов.

Шаблоны желательно "выдирать" из продающих текстов реально работающих продающих страниц.

Сделать нужно в txt формате по группам.

Время – неделя.