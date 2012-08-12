Статьи медицинской тематики (дети, беременность)

Ищем авторов статей (копирайт) на медицинскую тематику:

- заболевания маленьких деток;

- заболевания мамы до/во время/после беременности.

Можно брать любую тему, которой нет на сайте и в которой ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ

Нюансы:

1. Аудитория сайта: обычные мамы и папы;

2. Обьем статьи - не регламентируется, главное чтобы тема была раскрыта.

Слишком большие статьи лучше делить на серии статей.

3. Количество статей от одного автора - до нескольких десятков в месяц.

Требования к авторам:

- медицинское образование и опыт работы по специальности.

Порядок работы:

1. Автор утверждает со мной приблизительную тему статьи.

2. Автор добавляет статью на сайт, после модерации статья публикуется.

3. Раз в месяц 10 числа я перевожу гонорар (карта ПриватБанк, вебмани, лично в руки в Киеве).

Прошу оставлять стоимость за 1000 знаков без пробелов, а также кратенькую информацию про опыт работы в медицинской сфере.

Спасибо.