Статьи медицинской тематики (дети, беременность)

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Завершен13 заявок414 просмотров

Ищем авторов статей (копирайт) на медицинскую тематику:

- заболевания маленьких деток;

- заболевания мамы до/во время/после беременности.

Можно брать любую тему, которой нет на сайте и в которой ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ

Нюансы:

1. Аудитория сайта: обычные мамы и папы;

2. Обьем статьи - не регламентируется, главное чтобы тема была раскрыта.

Слишком большие статьи лучше делить на серии статей.

3. Количество статей от одного автора - до нескольких десятков в месяц.

Требования к авторам:

- медицинское образование и опыт работы по специальности.

Порядок работы:

1. Автор утверждает со мной приблизительную тему статьи.

2. Автор добавляет статью на сайт, после модерации статья публикуется.

3. Раз в месяц 10 числа я перевожу гонорар (карта ПриватБанк, вебмани, лично в руки в Киеве).

Прошу оставлять стоимость за 1000 знаков без пробелов, а также кратенькую информацию про опыт работы в медицинской сфере.

Спасибо.

13 лет назад
drlivsi
45 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

lucky_smile
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Со стороны Виктора все четко соблюдено. Очень приятный и позитивный человек. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем, мои наилучшие рекомендации! Спасибо Вам!
MariyaSha
Мария 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Terikana
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
ganosv
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Светлана писала статьи детской тематики. Спасибо, все отлично. Буду и дальше сотрудничать.
Спасибо, за сотрудничество! Работать с Вами легко. Четкие и ясные задачи, оплата всегда в оговоренный срок.
olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$2
2 дня

Заявки фрилансеров

lucky_smile
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
MariyaSha
Мария 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
Terikana
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
ganosv
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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