Написание анкоров

Здравствуйте, уважаемые специалисты.

Требуется человек для написания анкоров, чтобы стало понятнее привожу ниже пример.

Пример: я даю Вам ключевое слово "акпп мерседес" для него нужно составить 10 таких анкоров

Ремонт АКПП мерседес требует знаний и соответствующего опыта.

Ремонт акпп Мерседес, ремонт акпп Mercedes, диагностика Мерседес.

По документации АКПП Мерседес А-класса считается необслуживаемой.

В автомобиле ремонт АКПП Мерседес один из самых сложных процессов.

Ремонт АКПП Мерседес - диагностика и ремонт АКПП - трансмиссия.ру.

Качественный ремонт АКПП мерседес и других марок - Autodisk-remont.

Ремонт АКПП Мерседес 124, 140, 202, 210, 220, 221, G, ML - 2-3 рабочих дня.

Ремонт АКПП Мерседес (3 серии, 4 серии, 5 серии, 6 серии, 9 серии) Ремонт двигателя.

Т.е. по сути обычное осмысленное предложение с ключевым словом. Можно не уникальное.

Каждое предложение - 1 анкор.

Готов платить 1 рубль за 1 анкор. Работы очень много. Кто готов поработать - пишите будем сотрудничать. Оплата сразу.