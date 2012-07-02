Написание анкоров

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Закрыт6 заявок207 просмотров

Здравствуйте, уважаемые специалисты.

Требуется человек для написания анкоров, чтобы стало понятнее привожу ниже пример.

Пример: я даю Вам ключевое слово "акпп мерседес" для него нужно составить 10 таких анкоров

Ремонт АКПП мерседес требует знаний и соответствующего опыта.

Ремонт акпп Мерседес, ремонт акпп Mercedes, диагностика Мерседес.

По документации АКПП Мерседес А-класса считается необслуживаемой.

В автомобиле ремонт АКПП Мерседес один из самых сложных процессов.

Ремонт АКПП Мерседес - диагностика и ремонт АКПП - трансмиссия.ру.

Качественный ремонт АКПП мерседес и других марок - Autodisk-remont.

Ремонт АКПП Мерседес 124, 140, 202, 210, 220, 221, G, ML - 2-3 рабочих дня.

Ремонт АКПП Мерседес (3 серии, 4 серии, 5 серии, 6 серии, 9 серии) Ремонт двигателя.

Т.е. по сути обычное осмысленное предложение с ключевым словом. Можно не уникальное.

Каждое предложение - 1 анкор.

Готов платить 1 рубль за 1 анкор. Работы очень много. Кто готов поработать - пишите будем сотрудничать. Оплата сразу.

13 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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