Нужна статья одна количество символов 2000 - 2500 Тема: Энергетика (Только о Украине речь идет) Статья должна иметь: Логичное начало. Средина должна быть описанная, суть описанного вначале раскрыта и понятна. ...
Написание анкоров
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Требуется человек для написания анкоров, чтобы стало понятнее привожу ниже пример.
Пример: я даю Вам ключевое слово "акпп мерседес" для него нужно составить 10 таких анкоров
Ремонт АКПП мерседес требует знаний и соответствующего опыта.
Ремонт акпп Мерседес, ремонт акпп Mercedes, диагностика Мерседес.
По документации АКПП Мерседес А-класса считается необслуживаемой.
В автомобиле ремонт АКПП Мерседес один из самых сложных процессов.
Ремонт АКПП Мерседес - диагностика и ремонт АКПП - трансмиссия.ру.
Качественный ремонт АКПП мерседес и других марок - Autodisk-remont.
Ремонт АКПП Мерседес 124, 140, 202, 210, 220, 221, G, ML - 2-3 рабочих дня.
Ремонт АКПП Мерседес (3 серии, 4 серии, 5 серии, 6 серии, 9 серии) Ремонт двигателя.
Т.е. по сути обычное осмысленное предложение с ключевым словом. Можно не уникальное.
Каждое предложение - 1 анкор.
Готов платить 1 рубль за 1 анкор. Работы очень много. Кто готов поработать - пишите будем сотрудничать. Оплата сразу.
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