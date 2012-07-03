Тексты. Приватно для karver

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки178 просмотров

Требуется написать следующие тексты. О компании, на главную, гарантия, оплата, доставка.

13 лет назад
bogatir
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$50
1 день
Обращаюсь не первый раз. Качеством доволен. Рекомендую к сотрудничеству.
Также доволен сотрудничеством с Андреем. Уже не первый совместный проект и каждый раз Андрей подходит к заказу профессионально: ТЗ, оплата, быстрая проверка. Рекомендую его к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг