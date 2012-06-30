Собственно нужно 9 текстов под услуги клининговой компании, вот разбивка по ключам: Каждый текст примерно по 1000 символов и с расчётом что там будет таблица с ценами. 1 текст клининговая ...
Рерайт - одежда, интернет покупки (для женщин)
Нужен человек для написания статей об одежде, новинках моды, брендах, покупках в интернете и так далее.
В основном рерайт.
Исполнитель — женщина.
Возможно постоянное сотрудничество при адекватной цене и надлежащем качестве.
Указывайте свои цены за 1 к зн. без пробелов.
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