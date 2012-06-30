Рерайт - одежда, интернет покупки (для женщин)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт43 заявки271 просмотр

Нужен человек для написания статей об одежде, новинках моды, брендах, покупках в интернете и так далее.

В основном рерайт.

Исполнитель — женщина.

Возможно постоянное сотрудничество при адекватной цене и надлежащем качестве.

Указывайте свои цены за 1 к зн. без пробелов.

Написание статей
13 лет назад
Gallus
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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