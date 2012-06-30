Написание статей компьютерной тематики

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Закрыт4 заявки165 просмотров

Требуется копирайтер на блог zone-pc.ru для написания (рерайт и копирайт) статей по компьютерам и программам, а также сопутствующим тематикам и подбор или изготовление необходимых картинок для них.

Оплата — 30 рублей за 1000 "чистых"символов .

Написание статей
13 лет назад
itSlam
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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