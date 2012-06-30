Необходим рерайт статей, тематики различные. Работа на постоянной основе. Указывайте ваши расценки за 1к без пробелов и средство связи – лучше аську. Объемы довольно приличные. Исходники ваши, написание под ключевые слова.
Написание статей компьютерной тематики
Требуется копирайтер на блог zone-pc.ru для написания (рерайт и копирайт) статей по компьютерам и программам, а также сопутствующим тематикам и подбор или изготовление необходимых картинок для них.
Оплата — 30 рублей за 1000 "чистых"символов .
Заявки фрилансеров
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