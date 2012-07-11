Написать статью "Где взять денег на обучение?"

Написать статью на тему "где взять денег на обучение"

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000–3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию. Рерайт с самостоятельными поисками материалов, но без идентичного «слизывания».

Оплата электронными деньгами.за 1000 знаков без пробелов 0,7 — 1 $ в зависимости, сколько времени мне потребуется на редактирование.

Напишу большой и положительный отзыв с рекомендациями! Объем работы большой.

Если статья и стиль написания понравится, буду давать ежедневно столько заданий, сколько сможете написать!