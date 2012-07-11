Написать статью "Где взять денег на обучение?"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок336 просмотров

Написать статью на тему "где взять денег на обучение"

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000–3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию. Рерайт с самостоятельными поисками материалов, но без идентичного «слизывания».

Оплата электронными деньгами.за 1000 знаков без пробелов 0,7 — 1 $ в зависимости, сколько времени мне потребуется на редактирование.

Напишу большой и положительный отзыв с рекомендациями! Объем работы большой.

Если статья и стиль написания понравится, буду давать ежедневно столько заданий, сколько сможете написать!

13 лет назад
lenasapfir
Елена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранные исполнители

ValeryPro
Лера 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$5
3 дня
Я работаю с Валерией Протасовой. Ее тексты абсолютно не требуют корректировки, осмысленны и написаны, как для себя. Спасибо ей.
Елена замечательный заказчик, очень приятно работать! Четкие ТЗ, интересные темы для статей, оперативная оплата. На все возникающие вопросы отвечает очень быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрдничество!
Ducky
Вера 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ValeryPro
Лера 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
Ducky
Вера 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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