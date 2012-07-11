Написание СЕО статьи 2-2.5к текста, статья для сайта, категория мультфильмы.
Написать статью "Где взять денег на обучение?"
Написать статью на тему "где взять денег на обучение"
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000–3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию. Рерайт с самостоятельными поисками материалов, но без идентичного «слизывания».
Оплата электронными деньгами.за 1000 знаков без пробелов 0,7 — 1 $ в зависимости, сколько времени мне потребуется на редактирование.
Напишу большой и положительный отзыв с рекомендациями! Объем работы большой.
Если статья и стиль написания понравится, буду давать ежедневно столько заданий, сколько сможете написать!
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