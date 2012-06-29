2 небольшие статьи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок179 просмотров

Требуется написать 2 статьи общим объемом не более 4000 збп.

Текст должен быть уникален, легок для восприятия, грамотен и не перегружен техническими деталями. Сроки - сегодня/завтра, стоимость - 50р/1000 збп максимум. При успешной "сдаче" проекта возможно дальнейшее сотрудничество.

Подробности - в личку. Заявки скрыты.

13 лет назад
Ibragimow
Артем 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

smart_text
Евгения 
33 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
26 отзывов(-1)
13 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

smart_text
Евгения 
33 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
26 отзывов(-1)
13 лет назад

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