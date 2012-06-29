Нужно написать статью на тему «Как правильно выбрать норковую шубу». Копирайт, либо очень хороший рерайт. Количество символов в районе 5000-7000.
2 небольшие статьи
Требуется написать 2 статьи общим объемом не более 4000 збп.
Текст должен быть уникален, легок для восприятия, грамотен и не перегружен техническими деталями. Сроки - сегодня/завтра, стоимость - 50р/1000 збп максимум. При успешной "сдаче" проекта возможно дальнейшее сотрудничество.
Подробности - в личку. Заявки скрыты.
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