Написание рекламных статей

Доброго дня.

Нуждаюсь в услугах по написанию рекламных и презентационных текстов, текстов для СЕО. Рекламировать необходимо сайт с адалт-тематикой (сайт для взрослых).

- Количество статей будет определено после выбора исполнителя.

- При подаче заявки обязательно указывайте цену и сроки.

Желательно так же указывать на каких условиях хотели бы провести сделку (предоплата, по факту, полная оплата)