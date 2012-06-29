Написание 8 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок238 просмотров

Добрый вечер. Задача - написать 8 статей на сайт на русском языке. Ключевые слова и слова для перелинковки в текст вписать в первоначальном виде, то есть на английском языке.

Требования к статьям описаны во вложении. Тип статей - рерайт/копирайт - не важен.

Статьи должны быть написаны для людей, допускается использование "воды" в тексте до 50% от всего содержания статьи.

Цена за 1000 знаков без пробелов составляет 40 рублей. Всего выходит ~ 12500 знаков без пробелов.

Написание статей
13 лет назад
uNsLide
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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