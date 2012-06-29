Нужен копирайт. Тема - строительный песок.

По материалам сайта lanzashop.ru, используя описания шампуней и других средств для придания объема (http://www.lanzashop.ru/category/isceljajushij-obem-healing-volume/), написать обзорную статью на тему "Шампунь для объема волос". Причем, это не должна быть рекламная статья, описывающая только продукцию LANZA, просто ...