Срочный рерайт 5000 знаков

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок174 просмотра

Нужно как можно быстрее выполнить рерайт объемом 5000 знаков без пробелов.

Бюджет - 200 рублей.

Подробности исполнителю.

Пишите, кто может приступить немедленно.

13 лет назад
Yulia_Volkova
Юлия 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
29 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Татьяна отличный исполнитель! Чувствуется рука профессионала. Работу выполнила быстро, качественно, с учетом сео-оптимизации. Непременно продолжу сотрудничество. Всем рекомендую!
Работала с Юлией впервые. Конкретная постановка задания, четкие требования, мгновенная оплата - отличный заказчик, рекомендую всем. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
venice_87
Оксана 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
С заданием справилась отлично. Рекомендую.
Юлия - отличный заказчик. Чётко и быстро объяснила суть задания, оперативно проверила выполненную мной работу и тут же последовала оплата. Я сотрудничеством осталась очень довольна. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
venice_87
Оксана 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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