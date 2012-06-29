Необходимо придумать название нового бренда, которое должно: 1. Отвечает описанным в Брифе задачам 2. Уникально. И соответствует позиционированию компании. 3. Охраноспособно 4. Проходит проверку по базам Федерального Института Патентной Собственности на ...
Срочный рерайт 5000 знаков
Нужно как можно быстрее выполнить рерайт объемом 5000 знаков без пробелов.
Бюджет - 200 рублей.
Подробности исполнителю.
Пишите, кто может приступить немедленно.
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