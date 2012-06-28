Копирайт на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок130 просмотров

Добрый день.

Нужен грамотный копирайтер способный писать тексты на английском языке не хуже носителя.

Нужно написать несколько коротких описаний сайтов.

Если заинтересовались:

Оставьте вашу icq для связи, расскажите о вашем опыте и уровне знания языка, а так же желаемые размеры оплаты.

Спасибо.

13 лет назад
art9m
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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