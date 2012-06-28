Нужно сделать рерайт полных и кратких описаний всех товаров на сайте http://stabiltron.ru Хочется определиться с ценой и со сроками. Предполагается делать рерайт партиями, по категориям.
Копирайт на английском языке
Добрый день.
Нужен грамотный копирайтер способный писать тексты на английском языке не хуже носителя.
Нужно написать несколько коротких описаний сайтов.
Если заинтересовались:
Оставьте вашу icq для связи, расскажите о вашем опыте и уровне знания языка, а так же желаемые размеры оплаты.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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