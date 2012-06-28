Оригинальные статьи для сайта транспортной темат.

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  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок192 просмотра

Требуется написать до 10 оригинальных статей для сайта транспортной тематики.

Требования: оперативность, креативность, привлекательные и нестандартные тексты.

Не более 1,5$/1000 знаков. Срок 2 дня.

Строго без предоплаты. Оплату гарантирую.

Перспективы дальнейшего сотрудничества.

Жду предложений.

Всем спасибо!

13 лет назад
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад

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